Suriyeliler tekstil çalışanını öldürdü. Bu silahları bunlar nereden buluyor?

Bağcılar’da tekstil şirketleri çalışanları arasında çıkan kavgada Canan Çimen (43) silahla vurularak öldürüldü. Beyzbol sopalarının da kullanıldığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 1 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle çalışıyordu. Saat 10.40 sıralarında Canan Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada işyeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga sırasında bir kişi tabancayla ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirlendi.



Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Canan Çimen'in öldürüldüğü silahı kullanan kişinin Bişar El Mısri olduğu belirlendi. Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.

SURİYELİLERİN SİLAHI BU KADAR RAHAT ELDE ETMESİ MECLİSE TAŞINMIŞTI

Haziran 2022’de CHP’li Ali Öztunç, sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul’da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları yönünde basında yer alan haberleri TBMM gündemine taşımıştı.

Öztunç, mecliste İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir takım sorular sormuş ancak cevap alamamıştı. Öztunç, Soyluya şu soruları yöneltmişti;

1- Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar karıştıkları olaylarda ve poligonlarda kullandıkları silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?

2 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kimselerden silah ruhsatı verilen var mıdır?

3 -Var ise; silah ruhsatı almak için başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Bu başvurular hangi tür silahlar için yapılmıştır?

4 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış kişilerden silah ruhsatı başvurusu yapan kaç kişi ruhsat almıştır? Bu ruhsatların kaçı taşıma, kaçı bulundurmadır?

5 -İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış Türkiye’de silah ruhsatı başvurusu yapan yabacı uyruklu kişilerin ülkelere göre dağılımları nedir?