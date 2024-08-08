İstanbul'da otobüs beklemeye son. İBB'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımayı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı.
125 OTOBÜS HİZMETE GİRDİ
İBB, “Büyükşehir Çalışıyor” isimli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 125 otobüsün daha hizmete girdiğini duyurdu. Verilen bilgilere göre İBB’nin özkaynakları ile 125 otobüsü hizmete vermeye başladı. Otobüs sayının artması ile birlikte duraklarda yaşanan bekleme sürelerini düştü,
Paylaşımda İBB'nin özkaynaklarıyla otobüs alımlarına devam edileceği söylenirken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı'nın 300 yeni metrobüs alımına dair kredi onayını 4 yıldır imzalamadığı belirtildi.
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