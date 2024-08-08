Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar

Pegasus'un konuya açıklaması şu şekilde:

"Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: Kampanya, 8 Ağustos 2024 - 9 Ağustos 2024 (Türkiye saatine göre 8 Ağustos 2024 saat 08.45’ten itibaren 9 Ağustos 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan yurt dışı direkt uçuşlarda geçerlidir.