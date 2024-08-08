Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar

Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Pegasus Hava Yolları 8-9 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle 1 Eylül - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yurt dışına 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 1

Kampanya 50 bin koltukla sınırlandırıldı ve koltuk seçiminde yüzde 30 indirim yapıldı.

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 2

Pegasus'un konuya açıklaması şu şekilde:

"Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: Kampanya, 8 Ağustos 2024 - 9 Ağustos 2024 (Türkiye saatine göre 8 Ağustos 2024 saat 08.45’ten itibaren 9 Ağustos 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan yurt dışı direkt uçuşlarda geçerlidir.

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 3

Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi: Kampanya, 1 Eylül – 31 Ekim 2024 (Türkiye saatine göre 1 Eylül 2024 saat 00.01’den itibaren 31 Ekim 2024 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı direkt uçuşları için geçerli olacaktır.

Kampanyadan sadece Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilecek.

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 4

Kampanyanın listelenen yurt dışı hatlarda seçili direkt uçuşlarda toplam 50.000 koltuk için geçerli olacak. Kıbrıs uçuşları kampanyaya dahil olmayacak.Kampanyadan aşağıda belirtilen yurt dışı hatlarındaki seçili direkt uçuşlarda 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet alınabilecek.

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 5

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar ve fiyatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen – Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen – Atina Gidiş-Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Basel Gidiş-Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Batum
İstanbul Sabiha Gökçen – Berlin Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Bologna Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Bratislava Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen – Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen – Bükreş Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Cenevre Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Dortmund
İstanbul Sabiha Gökçen – Düsseldorf
İstanbul Sabiha Gökçen – Eindhoven
İstanbul Sabiha Gökçen – Erivan Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Frankfurt
İstanbul Sabiha Gökçen – Gence
İstanbul Sabiha Gökçen – Hamburg
İstanbul Sabiha Gökçen – Hannover

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 6

İstanbul Sabiha Gökçen – Helsinki Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Kahire Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Kişinev Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Köln Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen – Kuveyt Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Marsilya Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Milan Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Münih

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 7

İstanbul Sabiha Gökçen – Nürnberg Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Oslo Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Prag Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine
İstanbul Sabiha Gökçen – Roma
İstanbul Sabiha Gökçen – Rotterdam
İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Stuttgart
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiran Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Tuzla Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Üsküp Gidiş Dönüş

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 8

stanbul Sabiha Gökçen – Venedik Gidiş Dönüş
İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana
İstanbul Sabiha Gökçen – Zagrep
İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih Gidiş Dönüş
Abu Dabi – İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü – İstanbul Sabiha Gökçen
Beyrut – İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam – İstanbul Sabiha Gökçen
Edinburg – İstanbul Sabiha Gökçen
Hurghada – İstanbul Sabiha Gökçen
Londra – İstanbul Sabiha Gökçen
Paris – İstanbul Sabiha Gökçen
Sharm El Sheikh – İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja – İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara – Berlin – Ankara
Ankara – Dublin
Ankara – İmam Humeyni
Ankara – Londra – Ankara
Ankara – Tiflis – Ankara
Ankara – Viyana
Antalya – Beyrut – Antalya

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Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar 9

Antalya – Kişinev
Antalya – Krakow
Antalya – Tiflis – Antalya
Antalya – Varşova – Antalya
Amman – Ankara
Stuttgart – Ankara
Amman – Antalya
İzmir – Bakü – İzmir
İzmir – Üsküp – İzmir
İzmir – Varşova – İzmir
Amman – Dalaman
Amman – Trabzon
Bakü – Dalaman
Beyrut – Dalaman
Kopenhag – Konya
Köln – Kayseri
Stuttgart – Kayseri

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