İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu

Oyuncu İrem Sak Türkiye'den ayrılıp Monaco'ya taşınma kararı aldı.

Ünlü oyuncu İrem Sak Türkiye'yi terk ediyor.

Oyuncu Sak’ın basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın, yeni sezonda Monaco forması giyeceği için bu kararı aldığı belirtildi.

Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giyecek. NBA’den Avrupa’ya dönme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MONACO'DA EV BAKIYORLAR

Gecce’nin haberine göre, Furkan Korkmaz’ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da Monaco’ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz’ın transfer kararının ardından Monaco’dan ev bakmaya başladı. İkilinin Monaco’da birlikte yeni bir başlangıç yapacak.

irem-sak-turkiyeyi-terk-ediyor-sebebi-herkesi-soke-etti-17231184178687.jpg

2765072-1920x1080.webp

sdf-irem-sak-1.webp

yalan-dunyanin-tulayi-irem-sak-turkiyeyi-terk-ediyor-nedeni-ortaya-cikti-yymg.webp

irem-sak-monacoya-yerlesiyor-iste-nedeni-qpwg.webp

İlgili Haberler
Tarkan'ın terli havlusu konserde izdiham yarattı. Hayranları birbiriyle yarıştı
Tarkan konserde 'Tarkan Amca' diye seslenen çocuğa öpücük attı
Tarkan konserde 'Tarkan Amca' diye seslenen çocuğa öpücük attı
Son Haberler
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada Gündem
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş Gündem
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş
Trabzonspor evinde yıkıldı Spor
Trabzonspor evinde yıkıldı
Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı Gündem
Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi Gündem
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu Gündem
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu