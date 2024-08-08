İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu İrem Sak Türkiye'yi terk ediyor.

Oyuncu Sak’ın basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın, yeni sezonda Monaco forması giyeceği için bu kararı aldığı belirtildi.

Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giyecek. NBA’den Avrupa’ya dönme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MONACO'DA EV BAKIYORLAR

Gecce’nin haberine göre, Furkan Korkmaz’ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da Monaco’ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz’ın transfer kararının ardından Monaco’dan ev bakmaya başladı. İkilinin Monaco’da birlikte yeni bir başlangıç yapacak.