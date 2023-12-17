İşte at kestanesinin az bilinen yararları

Hint kestanesi olarak da bilinen at kestanesi, yüksek ağaçlarda yetiştirilen bir süs bitkisi olarak dikkat çekiyor. Nisan ve temmuz aylarında çiçek açıyor. Yüksek oranda P vitamini içeren at kestanesi, içerisinde bulunan eskülen esasından dolayı özellikle kan dolaşımı düzenlemeye yarıyor. Kabuğu, meyvesi ve tohumu farklı tedavide ek besin ve tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

AT KESTANESİNİN FAYDALARI

At kestanesi 1500'lü yıllarda keşfedildi. O günden bu yana da çok farklı alanda kullanılıyor. Özellikle krem, çay, ve yağ olarak tüketiliyor. İşte yararları:

Eklem ve kemiklerde ortaya çıkan romatizma ağrılarını dindirir.

İshal gibi mide ve bağırsak sorunlarında hafifletici bir etki gösterir.

Özellikle göğüs ağrısı ve varis tedavisinde kullanılır.

Basur tedavisinde de ek besin olarak tercih edilebilir.

Vücutta biriken iltihapların atılmasına yardımcı olur.

İçerisinde bulunan büzücü maddeler sayesinde akne ve sivilcelerden dolayı açılan gözeneklerin kapanmasına katkı sağlar.

Nezle ve nefes darlığına bağlı sorunları ortadan kaldırır.

Kronik stres ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.

Kırışıklığı giderir.

Yara izlerinin ve yaraların kapanmasında da kullanılabilir.



YAĞININ FAYDALARI

Romatizma gibi kemik ağrılarını hafifletir.

Burkulma, gerilme ve donma gibi durumlarda kullanılabilir.

Güneş yanıklarının giderilmesinde kullanılır.

Yorgunluğu ve stresi engeller.

Kan damarlarını koruyucu bir etkiye sahiptir.

Kan dolaşımını hızlandırarak dinç ve enerjik bir bedene sahip olmanızı sağlar.

KREMİNİN FAYDALARI

Varis ve şişmiş damar gibi damar sorunlarında ek tedavi olarak uygulanabilir.

Kan dolaşımını hızlandırır.

İshal, ateş ve prostat gibi sorunlarda da dindirici çözümler sunar.

Egzama ve eklem sorunlarında hafifletici bir rol oynar.

Regl ağrısını hafifletir.

Vücutta ve yüzde oluşan kırmızı damar izlerinin giderilmesinde kullanılır.

At kestanesi kremi kullananlar günde iki kez uygulayarak kremi vücuda yedirirse daha fazla etki görür.