Çikolatayla çiğ köfte yaptı marka oldu: Çiğkoftelatta

Diyarbakır'da 20 yıldır çiğköfte hazırlayan 43 yaşındaki Yakut, yaklaşık 6 yıl önce İsviçre gezisinde arkadaşlarının isteği üzerine çiğköfte yapmak istedi.

Gittiği marketlerde nar ekşisi bulamayan Yakut, rengini, kıvamını ve aromasını tutturabilmek için çikolata kullanmaya karar verdi.

İlk denemesinde güzel bir lezzet elde edemeyen Yakut, Türkiye'ye döndükten sonra İsviçre ve Hollanda'dan temin ettiği çikolata ile birçok kez deneme yaptı.

Son denemesinde güzel bir lezzet yakalayan Yakut, çevresindekilerin de beğenmesi üzerine Türk Patent ve Marka Kurumuna bu lezzetin "Çiğkoftelatta" ismi ile tescili için başvuru yaptı.

Yakut, geçen yıl tescillenen bu tarifi "Çiğkoftelatta" adı ile markalaştırdı.

"TATTIKTAN SONRA MÜDAVİMİ OLDULAR"

Usta Bilal Yakut, AA muhabirine, geçmişte bazı ustaların çiğköfte harcına tatlandırıcı olarak pekmez ve bal kattığını, onlardan esinlenerek çiğköfteyi nar ekşisi bulamayınca çikolata ile yoğurduğunu söyledi.

Çok sayıda denemenin ardından istediği kıvam ve aromaya ulaştığını anlatan Yakut, "Her tattıklarında insanlar beğeniyor, içerisinde ne olduğunu soruyorlardı. Patent aşamasında olduğum için söylememiştim. 2022'de patenti aldıktan sonra çikolata ile yaptığımı söyleyince herkes çok şaşırmıştı." dedi.

Yakut, çikolata ile çiğköfte yoğurduğunu duyan kimilerinin bunu ön yargı ile karşıladığını, lezzetini beğenmeyeceklerini düşündüklerini belirtti.

"Çikolatamız Belçika ve İsviçre’den kalıp halinde geliyor. Bunu çiğköfteye uygun şekilde işlememiz lazım. Çikolatayı çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra 21 çeşit özel şifalı bitkilerden elde ettiğimiz baharatımızla zeytinyağında 7 gün bekletip, çiğköfteye uygun hale getiriyoruz. Ekstra yanında çikolatalı 2 çeşit sosumuz da var, acılı ve acısız." ifadelerini kullanan Yakut, bu sosların da çok beğenildiğini, kahvaltıda tüketen müşterilerinin de olduğunu kaydetti.

Hazırladığı çikolatalı çiğköfteyi sipariş üzerine birçok ile gönderdiğini anlatan Yakut, Hollanda, İsveç, Suriye ve Irak'a da ürün gönderdiğini belirtti.

Yakut, "Diyarbakır'da çok ciddi bir müşteri kitlemiz oluşmaya başladı. Tattıktan sonra müdavimi oldular. Hedefim Diyarbakır'a, Türkiye'ye ve dünyaya yaymak." diye konuştu.

"SIK SIK AİLEMLE BİRLİKTE YEMEYE GELİYORUZ"

Çikolatalı çiğköfteyi ailesiyle birlikte sık sık tükettiğini belirten müşteri Adnan Yıldırım, ilk duyduğunda çok ilginç geldiğini fakat tattığında çiğkoftelattayı çok beğendiğini söyledi.

Yıldırım, şöyle dedi:

Bizim içinde harika deneyim oldu. Sık sık ailemle birlikte yemeye geliyoruz. Harika bir tat olduğuna kanaat getirdik. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkesin deneyimlemesi gerekiyor. Kentin tanıtımı için çok önemli bir ürün. Diyarbakır dışına da taşınması gerekiyor.

Yıldırım'ın çocuklarından Beren Arya, bu çiğköftede acı ve çikolatanın bir arada olduğunu belirtti.

Çikolatayı çok sevdiğini artık bu lezzeti çiğköftenin içerisinde de yediğini anlatan Yıldırım, "Daha önce çiğköfte yemiyordum, çikolatasını duyunca yemeye başladım." dedi.

Berat Yelmen, çikolatanın çiğköfteye farklı bir tat kattığını dile getirerek, önceden çiğköfteyi sevdiği halde çok tüketmediğini belirtti.

Bu çiğköftenin tadının güzel olduğunu, hiç rahatsız etmediğini anlatan Yelmen, çiğkoftelattayı ailesi ve arkadaşlarıyla sık sık tükettiğini söyledi.