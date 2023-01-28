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İşte Büyükekşi'nin gönlündeki MHK Başkanı. Yeniçağ'dan gece bombası

MHK'yı istifa ettiren TFF Başkanı'nın MHK'nın başına istediği isim ortaya çıktı. Yeniçağ'dan gece bombası.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:30
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İşte TFF Başkanı Büyükekşi'nin gönlündeki MHK Başkanı. Yeniçağ'dan gece bombası

İşte Büyükekşi'nin gönlündeki MHK Başkanı. Yeniçağ'dan gece bombası
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Türk futboluna Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in istifası bomba gibi düşmüştü.

Yeniçağ, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Sabri Çelik arasında istifayla sonuçlanan görüşmeyi ayrıntılarıyla okurlarına aktarmıştı.

Görüşmede istifayı Büyükekşi'nin istediği belirlenmişti.

Yeniçağ gece bombasını da patlattı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gönlündeki ismi de ortaya çıkardı.

Büyükekşi'nin Cüneyt Çakır'ı Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapmak istediği belirtildi.

TFF Başkanı bir ilke imza atarak hakemliği bırakan Cüneyt Çakır için jübile düzenlemiş, ardından da federasyonda göreve getirmişti.

Cüneyt Çakır'ın teklife nasıl cevap vereceği henüz bilinmiyor. Çakır'ın olmaması halinde Lale Orta'nın da alternatif isim olarak belirlendiği bildiriliyor. Kadın yöneticilere önem verdiği bilinen Büyükekşi'nin Lale Orta üstünde de durduğu, hatta Lale Orta'nın başkanlığına kesin gözüyle bakanların da olduğu öğrenildi. 

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği'ni de toplantıya çağırdığı ve konunun MHK olduğu belirtildi.

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