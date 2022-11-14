14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vali Ali Yerlikaya İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısı ardından yaralıları ziyaret etti

Vali Ali Yerlikaya İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısı ardından yaralıları ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 02:40
Takip Et

İstiklalde meydana gelen terör saldırısı sonrası yaralananları Vali Ali Yerlikaya hastanede ziyaret etti

Vali Ali Yerlikaya İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısı ardından yaralıları ziyaret etti
+
Aa
-

Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı. Yaralılardan 39'u taburcu edilirken, kalanların tedavileri sürüyor.

VALİ YERLİKAYA ZİYARETTE BULUNDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
3
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
4
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
5
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
6
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
7
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan VPN paylaşımı
﻿DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan VPN paylaşımı
﻿DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan VPN paylaşımı
﻿Vali Ali Yerlikaya İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısı ardından yaralıları ziyaret etti
﻿Vali Ali Yerlikaya İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısı ardından yaralıları ziyaret etti
﻿Vali Ali Yerlikaya İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısı ardından yaralıları ziyaret etti
﻿Çorum'da rehine krizi
﻿Çorum'da rehine krizi
﻿Çorum'da rehine krizi
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.