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  • Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor

Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda saldırı hakkında ayrıntıları açıkladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 00:02
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İstiklalde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili detayları açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ terörist kadın hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı

Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
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Bakan Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Patlamanın ayrıntılarını paylaşan Bakan Bozdağ, "Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor" dedi.

Bozdağ katıldığı canlı yayında, İstiklal'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak “Bir kadın bir bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor.

Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler” ifadelerini kullandı. 

Bozdağ açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok.

Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var.”

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