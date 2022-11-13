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  • İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı

İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralı sayısının 81 olduğunu açıkladı. Can kaybı ise 6 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:36
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İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı

İstiklal Caddesi'nde patlama. 6 ölü 81 yaralı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadın saldırgan bombayı patlattı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ne yazık ki, talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi ki, çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera görüntüleri inceleniyor, tanıklarla olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleşince basınımızla paylaşılacaktır. An itibariyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. Başta Taksim İlkyardım olmak üzere yaralılarımız çeşitli hastanelerde tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Emniyet birimlerimiz, savcılığımız, tüm adli birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada 8 savcımız var, yine merkezde adli tıpta 6 savcımız ilave çalışmalarını sürdürüyor. Gerektiği takdirde gerekli lojistik destek ve adli çalışmalar yapılıyor ve gerektiği ölçüde yapılacaktır. Son ana kadar olayın takipçisi olacağız.

Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırlarının içinde gerek ötesinde biz kararlıyız bu olayların arkasında kim varsa, sonuna kadar sınırların dışına kadar değil dünyanın öbür ucuna da gitse, diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşacaktır ve Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir, her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil, bunu herkes böyle bilsin. Kalkınma, istikrar ve güvenlik yönünde istihkarı sağlamış bir ülke. Bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan Türkiye'ye hiç kimse bu tür olaylarla ne mesaj verebilir, ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin önünde, sağında solunda kim varsa, gerek içeride, gerek dışarıda bunun hesabı tamamından sorulacak." 

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Yıldırım Demircioğlu
13.11.2022 22:27
40 yıldan fazla terörle mücadele eden bir ülkede, Büyük bir güvenlik zafiyeti. Ülkenin güvenliğinden sorumlu yöneticiler de hesap vermelidir. Sadece terör deyip, olayı geçiştirmeyeyiz.  
 
ombudsman
13.11.2022 22:16
Hani terör olayları bitme noktasına gelmişti? Konsoloslukların, en lüks mağazaların, ibadethanelerin bulunduğu yerde terör eylemi olması güvenlik ve istihbarat zaafiyetidir.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
13.11.2022 22:14
Bay altun artik eski Türkiye yok diyor çok doğru eskiden yilda sehit sayısi 20 iken akp yeni Türkiyesinde haftada 20 yi geçti bunun nedeni ise açılım süreci dir hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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