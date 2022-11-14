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İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi

Devletin saldırıyı yapanlara en kısa zamanda gereken cezayı vereceğine kuşkusunun olmadığını belirten İSTİB Başkanı Kopuz, “Ancak, terörü ve teröristi destekleyen, iş birliği yapan herkes de meslek örgütü başkanı ya da siyasi parti mensubu olduğuna bakılmaksızın yargılanmalı, gerekli cezaya çarptırılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 01:00
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Taksimde gerçekleşen terör saldırısı ardından iş dünyasından saldırıyı kınayan mesajlar geldi

İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hedef gözetmeden, masumlara yönelik yapılan bu saldırı göstermiştir ki terör alçaklık, teröristler ise en büyük alçaklardır. Yüreğimiz yanıyor.” ifadelerini kullandı.

Bu tip saldırılarda ne terör örgütünün hangisi olduğu, ne de hangi amaç için gerçekleştirildiğinin önemli olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları aktardı:

“Kesin olan tek şey, terörün ne kadar alçakça bir yöntem olduğunun her eylemde tekrar tekrar kanıtlanmasıdır. Terör, masumları hedef alarak kitlesel korkuyla hedefine ulaşmak ister. Bu yöntemlerle kazanılmış hiçbir savaş olmadığı halde, alçaklar bu yöntemi kullanmayı ne yazık ki sürdürüyor. Bu savaşı da kaybedecekler. Terörle yapılan savaşı alçaklık, şerefsizlik ve vatan hainliği değil, vatanseverlik kazanacak.”

Kopuz, saldırının Türkiye’nin iç huzurunu iç ve dış politikadaki başarılarını hedeflediğine inandığını belirterek, “Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.” temennisinde bulundu.

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Twitter hesabından “Toplumumuzun huzuruna, insanların canına kasteden Taksim’deki patlamayı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” açıklamasında bulundu.

TİM BAŞKANI GÜLTEPE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise yaptığı paylaşımda, “Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

BAYKAR

Baykar da Twitter hesabından “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun…” ifadelerine yer verdi. (AA)

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