İtalya, ‘Kurt Seyit ve Şura’yı aradı

Haziran ayında İtalyan Canale 5’te Cuma günleri ekrana gelmeye Kurt Seyit ve Şura, ülkede en çok konuşulan Türk dizilerinden birisi oldu. Google verilerine göre, 2023 yılında İtalya’da en çok aranan 10 dizi arasında Kurt Seyit ve Şura da yer aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünü paylaştığı dizi, 4 Mart-20 Kasım 2014 tarihlerinde 21 bölüm olarak Star TV’de yayınlanmıştı.

Rusya’da yaşadıkları görkemli hayattan kopup İstanbul’a sürüklenen birbirine âşık 2 sevgilinin serüven dolu hayatlarının anlatıldığı Kurt Seyit ve Şura’daki rolüyle Farah Zeynep Abdullah, Premio Kinéo Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Başrol Oyuncusu’ ödülünü alırken Kıvanç Tatlıtuğ da ‘En İyi Erkek Başrol Oyuncusu’ ödülüne layık görülmüştü.

‘Cevap Ver Türkiye’ geliyor

Son dönemin en sevilen çiftlerinden Berfu-Eser Yenenler, birlikte yaptıkları ‘Çift Terapisi’ gösterilerinin ardından bu kez bir televizyon programı ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çift, Amerika’nın izlenme rekorları kıran yarışmalarından America Says’in Türkiye uyarlaması olan ‘Cevap Ver Türkiye’yi sunacak. 2 takımdan oluşacak programda yarışmacılar, hem zamana karşı yarışacak hem de Türkiye’nin sorulara ne cevaplar vereceğini tahmin etmeye çalışacaklar.

‘Cevap Ver Türkiye’, yakında TV8’de ekrana gelecek. Bakalım, Amerika’daki başarısını ülkemizde de devam ettirecek mi?

Türk dizilerine ‘Latin’ ilgisi

Türk dizilerinin yurt dışı başarılarına dair güzel haberler gelmeye devam ediyor. 2 yapım, Latin Amerika’da görücüye çıkıyor.

Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, yakında Şili’de yayınına başlıyor. Birçok Türk dizisini ekrana taşıyan TVN kanalı, şimdiden tanıtımlarına başladığı Kızılcık Şerbeti’ni Ocak ayı içinde ‘Yo Decido Amar’ adıyla ekrana getirecek.

Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun paylaştığı Kiralık Aşk, yakında Paraguay’ın Telefuturo kanalında yayınlanmaya başlayacak. Dizi, 19 Haziran 2015-20 Ocak 2017 tarihleri arasında 2 sezon boyunca Star TV’de izleyiciyle buluşmuştu.