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Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama

Inter yöneticisi Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 18:49
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İtalyan ekibi Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
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İtalyan devi İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Inter yöneticisi Giuseppe Marotta, sözleşmesi 2024 yazında sona erecek milli futbolcu hakkında açıklama yaptı.

Marotta açıklamasında "Menajerleriyle görüşme halindeyiz, sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Hakan Çalhanoğlu'nun takımında mutlu olduğu belirtildi.

BU SEZON 30 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST
29 yaşındaki Milli futbolcumuz, bu sezon 22'si Serie A olmak üzere 30 maçta forma giyerken, 3 gol ve 6 asiste imza attı.

Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi maçlarının ise tamamında süre aldı.

Inter'de şimdiye kadar 76 maça çıkan Çalhanoğlu 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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