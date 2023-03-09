Sedat Peker'in avukatından 'paylaşım' açıklaması

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkili adına yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

Peker'in avukatı, Sedat Peker olarak paylaşım yapan profilin gönderisini alıntılayarak, "Hesabın kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Peker'e uygulanan dijital tecriti hatırlatan Barkın, şunları yazdı:

"Müvekkilim @sedat_peker‘in digital tecrit koşulları,bugün itibariyle, herhangi bir paylaşım yapmasına olanak vermemektedir. Bunu defalarca kez dile getirdik. Kaldı ki, onbinlerce takipçisi olan aşağıdaki hesabın kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur."