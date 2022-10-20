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  • Akşener’den Erdoğan’ın ‘çocuk’ talimatına tepki: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı

Akşener’den Erdoğan’ın ‘çocuk’ talimatına tepki: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mahmet Ali Çelebi ve eşine "Çocuk yapın! Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” tavsiyesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın o sözlerine “Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı” diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:08
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın çocuk talimatına tepki gösterdi: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı

Akşener’den Erdoğan’ın ‘çocuk’ talimatına tepki: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisine katılan Mehmet Ali Çelebi’ye verdiği çocuk tavsiyesine ilişkin olarak, "Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var" deyip resmi Twitter hesabından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye dün partisinin grup toplantısında rozet takmıştı. Erdoğan, bir çocuğu olduğunu öğrendiği Çelebi’ye, “Sayıları artırmak lazım. Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” ifadelerini kullanarak 'çocuk' tavsiyesi vermişti.

İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.

Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu.

Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2'nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!"

İŞTE O KONUŞMA

Erdoğan: Çocuklar kaç tane?

Çelebi: 1 tane efendim…(Eşim) Doktora yapıyor, kariyer…

Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak.

Çelebi: Doktorayı bitirdi şimdi efendim.

Erdoğan: Sayıları artırmak lazım…

Çelebi: Anlaşıldı.

Erdoğan: Yaş kaç?

Çelebi'nin eşi: 40 oldu.

Erdoğan: Allah’tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli…Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…

Çelebi’nin eşi: (Gülerek) Öyle mi…

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Kenan Memiş
20.10.2022 11:37
Çocuklarına, damatlarına, gelinlerine de aynı şeyi söyleyip, takibini de yapsaydın ya, sayın Erdoğan.. Yeni bir kötü tohuma bu ülkenin tahammülü yok.  
 
Seviye Denizaltı
20.10.2022 11:34
Toplumun bir kesiminin CB'yi niye bu kadar sevdğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Mesele, seviye imiş. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak istiyorsa, o da seviyesini toplumun çok altına indirmeli.  
 
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