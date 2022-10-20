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  • Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçer geçmez Twitter'da gereğini yaptı

Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçer geçmez Twitter'da gereğini yaptı

CHP’den seçildikten sonra istifa edip Memleket Partisi’ne oradan da istifa edip AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi, Twitter profilini güncelledi. Mehmet Ali Çelebi profiline AKP İzmir Milletvekili yazdı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:29
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Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçer geçmez Twitter'da gereğini yaptı

Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçer geçmez Twitter'da gereğini yaptı
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İlk olarak İzmir’den CHP’nin oylarıyla seçilerek Meclis’e giren Ergenekon mağduru ve eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi, daha sonra bazı gerekçeler sunarak partisinden ayrıldı. CHP’nin ardından Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne katılan Çelebi buradan da ayrılma kararı aldı.

Partisiz siyaset yaptığı süreçte adı Zafer Partisi ve İYİ Parti ile anılan Çelebi, AKP’ye katılma kararı aldığını duyurdu. Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katıldı. Çelebi’nin rozetini dün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AKP AK PARTİ OLDU

Rozeti takan Çelebi bugün profilini değiştirdi. Çelebi daha önce “miadını doldurdu” dediği AKP’yi, “AK Parti” olarak güncelleyerek profiline ekledi.

ERDOĞAN’LA ÇELEBİ ARASINDA ‘ÇOCUK’ DİYALOĞU

Çelebi’nin dün kürsüde yaptığı konuşmanın ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelebi’ye “Senin çocuk kaç tane?” diye sordu. Çelebi ise “Bir tane efendim” diye yanıt verdi. Çelebi, daha sonra eşini işaret edip “Doktora, kariyer…” dedi. Erdoğan ise “Olmaz ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım, Allah’tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var” demişti.

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Nedim
20.10.2022 11:52
Fakıbaba kadar olamadı madem milletvekilliğinden istifa edip akp ye geçseydin.  
 
SAVRUKLUK PARAYLAMI
20.10.2022 11:50
(BJK) kafanı yorma, (Profil foto) oradan da istifa eder  
 
A.Aydın
20.10.2022 11:49
Mealen Hanımefendi kariyeri mariyeri bırak senin görevin Çocuk doğurmak. Derhal başlayın yoksa ...Ey Onur neredesin?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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