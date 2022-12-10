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Akşener'den tarikattaki çocuk istismarıyla ilgili açıklama: Bunun takibini yapmazsam şerefsizim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarı skandalına ilişkin yaptığı açıklamada "Bunun takibini yapmazsam şerefsizim. Bunu bizzat yapacağım. Davaya İYİ Parti olarak müdahil olacağız. Bahadır Erdem bizim adımıza katılacak" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 09:12
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarıyla ilgili açıklama: Bunun takibini yapmazsam şerefsizim

Akşener'den tarikattaki çocuk istismarıyla ilgili açıklama: Bunun takibini yapmazsam şerefsizim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyascope canlı yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

TARİKATTAKİ ÇOCUK İSTİSMARI

İYİ Parti lideri, 6 yaşındaki bir çocuğun “imam nikahıyla evlendirilerek” cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin açılan davayı yakından takip edeceklerini açıkladı:

Bunun takibini yapmazsam şerefsizim. Bunu bizzat yapacağım. Davaya İYİ Parti olarak müdahil olacağız. Bahadır Erdem bizim adımıza katılacak.

Kendi iktidarlarında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar döneceğini de ifade eden Akşener, “Bu güruhun talebiyle Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.

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Böyle cümlelere gerek yok
10.12.2022 09:31
Hesap sormaz isem şerefsizim falan filan. En çok yemin edenler araplar. En cok sözünde durmayanlar, yalan söyleyenler de araplar. Hesap soracağım, araştıracağım dersiniz ve yaparsınız.  
 
1950
10.12.2022 09:22
Helal sana Demir Yumruk  
 
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