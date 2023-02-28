İYİ Parti'den depremzedelerin oy hakkının korunması için çağrı. AKP ve CHP ile de görüşüldü

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı, depremzedelerin seçme ve seçilme haklarının korunması için ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’ oluşturulması çağrısında bulundu. İYİ Parti'den yapılan detaylı açıklamada konuyla ilgili AKP ve CHP ile de görüşüldüğü bilgisi verildi.

DEPREMZEDE SEÇMEN KÜTÜĞÜ OLUŞTURULMALI

Partinin açıklamasında, “İçinde bulunduğumuz durum, afet bölgesine yönelik seçimin güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeleri yapmayı zorunlu kılmaktadır. Önerimiz, deprem yüzünden ilinden, ilçesinden geçici olarak başka il ve ilçelere taşınmak zorunda kalan yüzbinlerce vatandaşımızın, bulundukları illerde, geldikleri afet bölgesindeki il, ilçeleri (seçim bölgeleri) için oy kullanmalarını sağlayacak şekilde ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’nün oluşturulmasıdır” denildi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesini terk eden depremzedelerin genel seçimlerde oy kullanabilmesi için ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’ oluşturulmasını önerdi. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:

“Tüm ülkemizi yasa boğan, resmi açıklamalara göre yaklaşık 45 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce yaralının ve kaybın olduğu, yüzbinlerce evsiz ve işsiz kalan vatandaşımızın afet bölgesini terk ettiği bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ailelerin ve milletimizin başı sağ olsun. Bu yaraları hep birlikte saracağız."

YENİ ÖNLEMLER GEREKİYOR

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, içinde bulunulan şartlar gereği yeni önlemler alınması gerektiği vurgulanarak, "18 Haziran 2023 günü yapılması gereken, ancak 14 Mayıs 2023 tarihine çekilmesi de gündemde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanı seçimlerine az bir süre kalmıştır. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin yarattığı tahribat, içinde bulunduğumuz durum, afet bölgesine yönelik seçimin güvenliğinin, afet bölgesi kapsamındaki illerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en doğru şekilde temsilinin, depremden zarar gören vatandaşlarımızın seçme-seçilme hakkını en kolay ve sağlıklı şekilde kullanmasının sağlanmasına yönelik düzenlemeleri yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bu durum, Anayasa’mızın 67’nci maddesinde ifadesini bulan temsilde adalet ilkesinin de bir gereğidir." denildi.

"DEPREMDE AĞIR YARA GÖREN İLLERİN TBMM'DE TEMSİLİ ÖNEMLİ BİR HAL ALMIŞTIR"

Depremde ağır yıkım yaşanan şehirlerdeki vatandaşların TBMM'de temsilinin önemli bir hal aldığına dikkat çekilen açıklamada ,"Deprem nedeniyle zorunlu olarak başka bir ilde geçici olarak bulunan, ancak ikamet ettiği deprem bölgesine seçim günü gitme imkanı olmayan vatandaşlarımızın, kendi illerinden çıkacak milletvekillerini tayin etme hakkı korunmalıdır. Depremden büyük yara alan bu illerimizin TBMM’de temsili daha da önem kazanmış durumdadır." şekliden bir değerlendirilmede bulunuldu.

“ÖNERİMİZ 'DEPREMZEDE SEÇMEN KÜTÜĞÜ’NÜN OLUŞTURULMASIDIR”

Anayasa'ya eklenecek geçici bir maddeyle depremzedelerin geldikleri afet bölgesindeki iller için oy kullanmasının sağlanabileceğine dikkat çekilen açıklamada "İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a bir geçici madde eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Önerimiz, deprem yüzünden ilinden, ilçesinden geçici olarak başka il ve ilçelere taşınmak zorunda kalan yüzbinlerce vatandaşımızın, bulundukları illerde, geldikleri afet bölgesindeki il, ilçeleri (seçim bölgeleri) için oy kullanmalarını sağlayacak şekilde ‘Depremzede Seçmen Kütüğü’nün’ oluşturulmasıdır. Bu kanun değişikliğinin bu seçimlerde uygulanabilir olması ve Anayasa’mızın 67’nci mad­desi­nin son fık­ra­sın­da­ki sı­nır­la­ma­ya ko­nu ol­ma­ması için, Anayasa’ya eklenecek geçici bir maddenin TBMM üyelerinin yeterli sayıda kabul oyu vermesiyle mümkündür." denilerek 'Depremzede Seçmen Kütüğü'nün oluşturulması çağrısında bulundu.

AKP VE CHP'YE ZİYARET

Bu sebeple İYİ Parti Grup Başkanvekillerimizle birlikte, 28.02.2023 tarihinde saat 11:00’de Cumhuriyet Halk Partisi, 13:00’te Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur. Önerilerimiz iletilmiş, her iki parti grup temsilcileri, konuyu ilgili birimleriyle görüşüp en kısa sürede dönüş yapacaklarını ifade etmişlerdir.” (ANKA)