Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması. Canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya gelecek altılı masa toplantısı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yavaş, Fox TV canlı yayınında adaylıkla ilgili bir soruya yanıt verdi.



Gözler Altılı Masa'nın 2 Mart'ta "cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle toplanacağı toplantıya çevrildi. Altı lider, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"TALEBİM YOK AMA GÖREV OLARAK KABUL EDEBİLİRİM"

Yavaş adaylıkla ilgili bir soruya yanıtında, "Genel Başkanımız aday olursa arkasındayız, altılı masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız ama altılı masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ama görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oybirliği ile alınırsa. Altılı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum. İşime odaklıyım" dedi.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki partinin arasındaki karşılıklı açıklamalar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sürerken dün bir araya geldi.

Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile kendi makamında bir araya gelmişti. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık bir saat sürmüştü.