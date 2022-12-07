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  • Turhan Çömez tarikat şeyhi babası tarafından 6 yaşında evlendirilen çocuk için isyan etti

Turhan Çömez tarikat şeyhi babası tarafından 6 yaşında evlendirilen çocuk için isyan etti

Turhan Çömez, tarikat şeyhi babası tarafından 6 yaşındayken evlendirilen çocuk ile ilgili sosyal medya hesabından isyan etti.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 19:16
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İYİ Partili Turhan Çömez tarikat şeyhi babası tarafından 6 yaşında evlendirilen çocuk için isyan etti

Turhan Çömez tarikat şeyhi babası tarafından 6 yaşında evlendirilen çocuk için isyan etti
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Timur Soykan'ın haberiyle İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden ve Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirdiği ve yaşanan cinsel istismar skandalı ortaya çıkmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.

Timur Soykan, Halktv'de katıldığı canlı yayında skandalın detaylarını anlattı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İYİ Partili Turhan Çömez de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Söz konusu tarikata mensup babası tarafından okula gönderilmemiş ve 15 yaşında evlendirilmiş bir kadının oğlu olarak dehşetle ve nefretle izledim" diyen Çömez, olaya isyan etti.

Çömez, "Açık bir çocuk istismarı olan bu sürece ne yargı ne de siyaset kurumu sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

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