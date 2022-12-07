Tarikat liderinin kızını 6 yaşındayken evlendirdiği ortaya çıktı. Bakanlık 6 gün sonra açıklama yaptı

İsmailağa grubuna bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşındayken ‘evlendirdiği’ ve yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına sebep olduğu skandal Türkiye'yi ayağa kaldırılmıştı. ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tam 6 gün sonra açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan “H.K.G’nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı” yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

“BASIN AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” iddiasıyla açılan davaya müdahil olmuştur.

Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”

NE OLMUŞTU?

Timur Soykan'ın haberiyle İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden ve Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirdiği ve yaşanan cinsel istismar skandalı ortaya çıkmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.