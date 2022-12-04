4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  •  İsmailğa'nın önde gelen şeyhi kızını 6 yaşındayken evlendirmişti: Karanlık önce kadınları ve çocukları kasvet altına al

 İsmailğa'nın önde gelen şeyhi kızını 6 yaşındayken evlendirmişti: Karanlık önce kadınları ve çocukları kasvet altına aldı

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:49
Takip Et

 İsmailğa'nın önde gelen şeyhi kızını 6 yaşındayken evlendirmişti: Karanlık önce kadınları ve çocukları kasvet altına aldı

 İsmailğa'nın önde gelen şeyhi kızını 6 yaşındayken evlendirmişti: Karanlık önce kadınları ve çocukları kasvet altına aldı
+
Aa
-

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ortaya çıkması sonrası tarikatlarda kadınların ve çocukların maruz kaldığı korkunç durum bir kez daha gözler önüne serildi Akademisyen Yasin Durak karanlığın önce kadınları ve çocukların kasveti altına aldığının altını çizdi.

İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden ve Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirdiği ve yaşanan cinsel istismar skandalı büyük tartışmalara neden oldu. Büyük skandalın ortaya çıkması tarikatlarda kadınların ve çocukların maruz kaldığı taciz ve istismarları bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Hiranur Vakfı’ndaki istismar vakasının örgütlü bir şekilde desteklendiğini belirten Akademisyen Yasin Durak “Bu olay vuku bulan bir çocuk istismarının daha tarikat benzeri yapılarda nasıl ‘normal’ addedilebildiğini gözler önüne seriyor. Üstelik buzdağının yalnızca görünen kısmında yer alan olaylardan biri bu, benzeri pek çok dehşetten kamuoyuna yansıyabildiği kadarıyla haberimiz olabiliyor. Fakat sadece öğrenebildiğimiz kadarının bu toplumda yarattığı infial bile tek başına tarikatların varlığına ve etkinliğine dair tartışmanın dahi anlamsız olduğunu ortaya koyuyor. Böylesi örnekleri yalnızca sapmalar olarak değerlendirenlerin yahut tarikat ve cemaat gibi yapıların sivil toplumda yer alan olağan varlıklar olduğunu savunanların artık şapkasını önüne koyup bir daha düşünmesi gerekiyor bu yüzden” dedi.

İnsanların manevi duygularından çok maddi gereksinimleri nedeniyle tarikatlara mecbur bırakıldıklarını söyleyen Durak Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş’e yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

 “Böylesi yapılar gerek burjuva devletle, gerekse çeşitli sermaye gruplarıyla ilişki ağları kurarak etkinliklerini güçlendirdi. Üstelik dinden, dindarlıktan ve dahi Tanrının kendisinden bile müstakil amaçlar güdebilen böylesi yapılar siyaseten cihatçı utkularla buluştukça daha da tehlikeli hale gelmekte, ‘savaşta her şey mubah’ motivasyonuyla kendi ahlaki çerçevelerini bile tanımayarak hudutsuz bir fiilî dehşete yeltenebilmektedir. Bugün Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yaklaşılırken hala şeyhlerin eteklerinden salınan karanlıkla cebelleşiyorsak da bunun nedeni çeşitli çıkar gruplarının şu ya da bu şekilde tarikat yahut cemaatlerle iş tutması, bir şekilde bu ‘kötülükle’ pazarlığa girişebilmesidir. Maalesef karanlık öncelikle çocukları ve kadınları kasveti altına alarak tırmanmaya devam ederken, yıllarca demokrasi tartışmalarından dışlanan laikliğin halen siyasi gündemin dışında tutulduğuna tanıklık ediyoruz ve küçük hesaplarla sürdürülen bu büyük ikiyüzlülük var olduğu müddetçe de benzeri pek çok olayla daha karşılaşacağımız kesin.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mustafa
4.12.2022 12:03
Alevilerle sünnilerin arasını bu tipler açtı. Adam çocuğa tecavüz ediyor. Alevlerin yemeği yenmez diyor. Alevi kılıçdaroğlna oy vericem. Bu pislikleri temizlesin.  
 
Tarikat
4.12.2022 11:28
Ortalamanın üzerinde ibadetlerini asla aksatmamaya çalışan ahlaki ön planda tutan bir müslümanım elhamdülillah. Bu tür tarikat ve liderlerini bu ülkede yok edecek birine oyumu tereddütsüz verecem.  
 
Mustafa
4.12.2022 11:21
Simdi bu tiplere sorsan alevilerin pisirdigi yemek yenmez derler bi de  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
6
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
7
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.