31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sıcak haber. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı

Sıcak haber. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı

İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası sabaha karşı kurşunlandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:57
Takip Et

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı

Sıcak haber. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı
+
Aa
-

Gazeteci Aytunç Erkin'in edindiği bilgiye göre, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor.



İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor." paylaşımı yaptı.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter'dan İYİ Parti ile dayanışma mesajı paylaştı. Kaftancıoğlu, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
5
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
7
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Antalya’da feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
﻿Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
﻿Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
﻿Türkiye'de Fenerbahçe Beşiktaş, Avrupa'da da 4 büyük derbi
﻿Türkiye'de Fenerbahçe Beşiktaş, Avrupa'da da 4 büyük derbi
﻿Türkiye'de Fenerbahçe Beşiktaş, Avrupa'da da 4 büyük derbi
﻿Bolu eksi 20,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu
﻿Bolu eksi 20,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu
﻿Bolu eksi 20,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.