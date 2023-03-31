Sıcak haber. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı

Gazeteci Aytunç Erkin'in edindiği bilgiye göre, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor.









İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor." paylaşımı yaptı.







CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter'dan İYİ Parti ile dayanışma mesajı paylaştı. Kaftancıoğlu, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun" dedi.



