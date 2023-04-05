İYİ Parti’nin ‘AFAD'ın güvenilirliği yeniden tesis edilsin’ önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM'de yaptığı konuşmada, "AFAD diye bir kurumumuz var. En son bütçesini 4 milyon lira eksiltmişiz. Yani Türkiye'nin bütçesi bir yıl içinde neredeyse yüzde yüz büyümüş ama AFAD'ın bütçesini yüzde 33 oranında düşürelim demişsiniz. Niye düşürdünüz? Burası deprem ülkesi her yanımız felaketlerle dolu. AFAD sayenizde depremin altında kaldı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin, "AFAD'ın güvenilirliğin yeniden tesis edilmesi" için verdiği Meclis araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için yapılan grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş şunları söyledi:

“ÜLKEMİZDE ORTALAMA OLARAK HER YIL 5 İLA 6 BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDA EN AZ BİR DEPREM YAŞANMAKTADIR”

“Türkiye sahip olduğu yeryüzü ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülkedir. Su baskınları, sel, çığ, heyelan, yangın ve en önemlisi de deprem ülkesiyiz. Ülkemizde ortalama olarak her yıl 5 ila 6 büyüklüğü arasında en az bir deprem yaşanmaktadır. Bazen bu 7’lerin üzerine de çıkabilmektedir. Yaşanan depremlerle ülkemiz insan kaybı açısından dünyada maalesef üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından ise sekizinci sıradadır.

1999 depreminde yaşadığımız büyük felaketten sonra 57’nci hükümet tedbirler almaya çalışmış, Ulusal Deprem Konseyi’ni kuralım, bağımsız bir kurul olsun. Bu kurul bilim adamlarından oluşsun ve bu bilim adamları zaman zaman açıklamalar yapsın, araştırmalar yapsın; bunları da kamuoyuna duyursun, siyasi iktidarlar da buradan kendilerine pay alsın diye. Fakat bu kurul 6 Ocak 2007 yılında Ak Parti iktidarı tarafından sayın Tayyip Erdoğan’ın bir kararıyla iptal edilmiş. Çünkü bu bağımsız kurul doğruları söylüyor. Ne diyor bu kurul, ‘deprem kuşağına bina yapmayın’ diyor. ‘Tarım arazilerine bina yapmayın’ diyor. ‘Denetimi sıkı yapın, keyfe keder bina yapımını önleyin’ diyor. ‘Denetleyin’ diyor.

“AFAD SAYENİZDE DEPREMİN ALTINDA KALDI”

Bütün bunları göz ardı etmek, rant peşinde koşmak siyasi iktidarın öteden beri 21 yıldır yaptığı tek şey. Sadece bununla kalsa iyi. AFAD diye bir kurumumuz var. En son bütçesini 4 milyon lira eksiltmişiz. Yani Türkiye’nin bütçesi bir yıl içinde neredeyse yüzde yüz büyümüş ama AFAD’ın bütçesini yüzde 33 oranında düşürelim demişsiniz. Niye düşürdünüz? Burası deprem ülkesi her yanımız felaketlerle dolu. AFAD sayenizde depremin altında kaldı. Bu yaptıklarınızdan dolayı hiç mi vicdan azabı çekmiyorsunuz? Çekmiyorsunuz çünkü; ‘kader planı’ diyerek, kadere sığınarak kendinizi kurtarıyorsunuz. Belki bugün burada kurtarabilirsiniz ama Hakk’ın huzurunda kurtulmanız çok zor.

AFAD’la ilgili İçişleri Bakanımız var. Diyor ki; ‘Bizim hazırlığımız hep İstanbul depremineydi.’ Dünyanın neresinde olursa olsun, hele çağdaş toplumlarda, batı toplumlarında böyle söyleyen bir bakan bir gün orada oturamaz. Ama sizin her bakanınızın bu tip maalesef sözleri sizi hiç acıtmıyor. Aynı şahıs AFAD’ı Ak Parti’nin arka bahçesi haline çevirmiş, bakanlığı çevirdiği gibi. Buna şaşırmıyoruz, 21 yıllık Ak Parti iktidarının tek özelliği, en önemli özelliği bu.

“MARAŞ’TA, HATAY’DA, ADIYAMAN’DA TÜRK MİLLETİNİN KIYAMETİ OLDUNUZ”

2021 yılında Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı’nın Türkiye’deki başkanlık sistemiyle ilgili yaptığı araştırmada şöyle deniyor: ‘Türkiye’de bürokrasiyi nitelik yani liyakat değil; tarikat ve AKP üyeliği şekillendiriyor.’ Buna itiraz edecek bir Allah’ın kulu bu ülkede çıkamaz. 21 yıldır zaten bunu yaptınız. Bu yaptıklarınızı yabancılar da görüyor. Ama siz liyakatsizliğe devam ediyorsunuz. Kıyamet oldunuz. Maraş’ta, Hatay’da, Adıyaman’da Türk milletinin kıyameti oldunuz.”