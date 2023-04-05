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İmamoğlu isim vermeden İnce'ye gönderme yaptı. Gelin bu işi ilk turda bitirelim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Isparta’da konuştu. "Birileri ayrı mücadele edeceğim diyebilir" diyerek Muharrem İnce’ye gönderme yapan İmamoğlu, “Yolu açık olsun. Gelin bu işi ilk turda bitirelim” dedi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:30
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İmamoğlu'ndan İnce'ye gönderme

İmamoğlu isim vermeden İnce'ye gönderme yaptı. Gelin bu işi ilk turda bitirelim
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Isparta'da düzenlenen mitingde konuştu. "Birileri ayrı mücadele edeceğim diyebilir"diyerek Muharrem İnce’ye gönderme yapan İmamoğlu, “Yolu açık olsun. Gelin bu güzel Millet İttifakı’na katılın, milletçe başaralım. Gelin bu işi ilk turda bitirelim” dedi.

Herkesi Millet ittifakının parçası olmaya davet eden Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Güçlü bir ittifak var. Hepinizi oraya davet ediyorum. Birileri ayrı gideceğim diyebilir. Ama aranızdan bir kişi bile bu birlikten ayrılmayacaklar. Sizler bu birliğinin gücünün bir parçası olmalısınız. 

GELİN BU İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM

Sandığa atılan oylar bizi 15 Mayıs sabahı güçlü bir iktidara uyandıracak.  Göreceksiniz 100 bin öğretmeni de sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu hemen atayacak. Astsubayların haklarına da o sahip çıkacak. Sağlık kurumlarımızın ne kadar sıkıntıda olduğunu biliyoruz, o sorunları da biz aşacağız.

Ekonomik sorunları aştıktan sonra güçlü bir kalkınma sürecine hep birlikte yol alacağız. Ortada güçlü bir ittifak var, milletin ittifakı… Elbette hepinizi oraya davet ediyoruz. Birileri ben ayrı mücadele edeceğim diyebilir, ben o konuya girmiyorum, yolu açık olsun. Gelin bu güzel Millet İttifakı’na katılın, milletçe başaralım. Gelin bu işi ilk turda bitirelim.

SİZE SÖZ BU SEÇİMİ 'GAPTIRMAYIZ'

Rahmetli Demirel’in mezarını ziyaret ettim. Demirel’in eskiden yanında çalışmış bir büyüğümüz onun simgesi olan fötr şapkayı bana hediye etti. Aklıma  sözü geldi. “GAP’ı gaptırmam” diye. Çünkü çok barajlar yapmış devlet büyüğümüzdür, barajlar kralı, babası diye geçer.

Bugünkü akla bakarsan her şeyi onlar yaptı.onlardan önce çamaşır makinesi bile yoktu. Rahmetli Demirel, önemli baraj projelerine imza atmış bir devlet büyüğümüzdür. Size söz, biz bu seçimi gaptırmayız.

GENÇLİĞİMİZ VAR, HEYECANIMIZ YÜKSEK

Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bu millet hak ettiği yere kavuşacak. Bu millet iyi bir yönetime kavuştuğu zaman sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti güzel günler yaşamayacak, Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, kuzeye, Orta Asya’ya, Balkanlar’a varıncaya kadar dünyada da çok güzel yaşayacağız. Yolumuz var, gençliğimiz var, heyecanımız yüksek.

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