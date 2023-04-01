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İYİ Parti'ye silahlı saldırıda gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:46
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İYİ Parti'ye saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

İYİ Parti'ye silahlı saldırıda gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırıda isabet eden kurşunun geldiği inşaat, polis ekiplerinin lazerli çalışması sonucu belirlendi.

İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D-100 karayolu geçtiği görüldü.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi soruşturmasının ardından gözaltına alınan bekçi serbest bırakıldı.

İYİ PARTİ BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleşti. İstanbul Valiliği saldırıya ilişkin inceleme yürütüldüğünü ve konu hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırının ardından İstanbul İl Başkanlığı önündeki açıklamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün katıldığı canlı yayında kendisine yönelik söylediği "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine işaret ederek "Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı liderleri, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınayarak İYİ Parti ve Meral Akşener'e destek mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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