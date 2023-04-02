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Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan sorulmayanları sordu. Mermiler İYİ Parti binasına nasıl isabet etti?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırı sonrası Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan sorulmayan soruları sordu. Saçan, yapılan resmi açıklamaların mantıklı gelmediğini sordu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 10:07
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Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan sorulmayanları sordu

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan sorulmayanları sordu. Mermiler İYİ Parti binasına nasıl isabet etti?
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına 2 merminin isabet etmesi sonrası tartışmalar sürüyor. Konuyu değerlendiren eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü avukat Adil Serdar Saçan ise yanıt bekleyen dört soruya dikkat çekti.

‘ÜZERİNE GİDİLMELİ’

İçişleri Bakanlığı olayın “saldırı” olduğunu söylerken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ise “Bölgede bulunan bir inşaatta bekçinin hırsızları kaçırmak için ateş açması sonucu gerçekleşti” açıklamasını yapmıştı.

Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren Adil Serdar Saçan, iki farklı açıklama için “Resmi açıklamalara saygı duyuyoruz ama bana mantıklı gelmiyor. Olayın silahlı saldırı olduğunu düşünüyorum” dedi. Kesinlikle bu konunun üzerine daha kapsamlı gidilmeli diyen Saçan, çelişkili durumları şu şekilde sıraladı:

1- Bekçi eğer yere ateş ettiyse mermiler İYİ Parti binasına nasıl isabet etti?

2- E-5 yönüne doğru 10-12 el ateş edildiği söyleniyor. Hırsızların yola doğru kaçması ilginç. Eğer hırsızlar gerçekten yola doğru kaçtıysa ve bekçi o yönde ateş ettiyse başka insan, araç ve bir yere hiç mi mermi isabet etmedi?

3- Yaklaşık 100 metre mesafe söz konusu. Bu da merminin yorgun mermi olma ihtimalini kuvvetlendirir. Bu mesafeden yorgun merminin camı delmesi çok olası değilken cam nasıl delindi? Nasıl bir silah kullanıldı?

4- O mesafeden camı delecek bir silah kullandıysa bekçiye nasıl bir ruhsat verildi?

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