Suriyeliler kavga edip İstanbul sokaklarında samuray kılıcı ile dolaştı

Küçükçekmece’de Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada samuray kılıcının kullanıldığı görüldü.

Suriyeliler kavga edip İstanbul sokaklarında samuray kılıcı ile dolaştı

Habertürk’te yer alan bilgilere göre, Küçükçekmece’de Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.

Olay önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı.

Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı.

SERBEST BIRAKILDI

Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.

Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.

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MİMAR BAŞAK CENGİZ SAMURAY KILICI İLE SOKAK ORTASINDA KATLEDİLMİŞTİ

Öte yandan 2021 yılında Ataşehir'de mimar Başak Cengiz hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülmüştü.

Ataşehir Barbaros Mahallesi''nde 9 Kasım 2021''de akşam saatlerinde bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz''un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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