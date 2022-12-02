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İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 22 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 07:42
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İzmir Demokrasi Üniversitesi, Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamda: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.''

DİĞER ŞARTLAR:
1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), başvuru formu, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,

4-Halen kamuda çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu HİTAP Hizmet Dökümü,
5-Halen Kamuda görevli olmayanlar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 nüsha bilgisayar ortamında doldurularak,
Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16.12.2022 dir.

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﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik personel alacak
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