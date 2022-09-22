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James Webb uzay teleskobu yeniden arızalandı

James Webb uzay teleskobunda beklenmedik bir arıza meydana geldi. NASA durumu anormal olarak değerlendirip acil durum toplantısına tüm mühendisleri davet etti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 09:09
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James Webb uzay teleskobu arızalandı

James Webb uzay teleskobu yeniden arızalandı
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James Webb Uzay Teleskobu, bu yılın başlarında konumunu muntazam olarak ayarlamıştı. Hatta evrenin en güzel görüntülerini tüm dünyaya yaymıştı.

10 milyar dolarlık teleskopta arızalar olduğu ortaya çıktı. James Webb'den gelen son raporda gözlem mekanizmalarından biri bir sorunla karşılaştı ve mühendislerin bu günlerde buna bir çözüm bulmak için çalıştığı ifade edildi.

NASA, yayınladığı blog yazısında, 24 Ağustos'ta Webb'in orta çözünürlüklü spektroskopisini (MRS) desteklemek için kullanılan mekanizmanın "artan sürtünme" yaşadığını duyurdu. Uzay ajansı, "ileriye dönük seçenekleri değerlendirmek" için anomal durum ilan etti. Tüm inceleme kurulunu toplantıya çağırdı ve Webb’in gözlemlerini durdurdu. Kurul sorunu analiz etmek ve çözmek için stratejiler geliştirmeye başladı.

Webb’in MRS gözlem modu, teleskopun spektrumun orta kızılötesi kısmındaki (insan gözünün görebildiğinden daha uzun dalga boyları) ışığı görmek için bir kamera ve bir spektrograf kullanan Orta Kızılötesi Enstrümanının (MIRI) bir parçasıdır. MIRI'nin 4 gözlem modu var: Görüntüleme, koronagrafik görüntüleme, düşük çözünürlüklü spektroskopi ve orta çözünürlüklü spektroskopidir.

NASA'ya göre söz konusu aksaklık, MRS gözlem modu için bir "ızgara tekerleği" gibi işlev gören ve bilim insanlarının bu modu kullanarak gözlem yaparken kısa, orta ve daha uzun dalga boyları arasında seçim yapmasına olanak tanıyan bir mekanizmayı etkilemiş durumdadır.

NASA sorunu çözmeye çalışırken şimdilik bu mod beklemeye alınmıştır. Uzay ajansı, "Gözlemevinin sağlığı iyi durumda ve MIRI'nin diğer 3 gözlem modu - görüntüleme, düşük çözünürlüklü spektroskopi ve koronagrafi - normal çalışıyor ve bilim gözlemleri için kullanılabilir durumda," diye de blog gönderinde açıklamada bulunmuştur. Sorunun önümüzdeki günlerde çözülmesi beklendiği duyuruldu.

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