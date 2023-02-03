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Fenerbahçe'den flaş paylaşım. ''Böyle bitmeyecek''

Süper Lig'de Fenerbahçe, sosyasl medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:20
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''Böyle bitmeyecek'' Fenerbahçe'den flaş Ali Palabıyık paylaşımı

Fenerbahçe'den flaş paylaşım. ''Böyle bitmeyecek''
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Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar sonrası sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösteren bir video paylaştı.

Paylaşımda ''Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız. Böyle bitmeyecek!'' ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan, paylaşımda sallanan bir düdüğe yer verildi ve Ali Palabıyık'a tepki gösterildi.

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Fener bi susun artık
3.02.2023 17:15
Fener ağlama yazan arkadaşa katılıyorum. Şampiyon olmak için ne futbol oynuyorsunuzda herkesi suçluyorsunuz. Ligin ilk haftalarında GS ya yapılan haksızlıklara neden sesiniz çıkmadı. Hep bana hep bana  
 
Fener ağlama
3.02.2023 16:38
Bıktık bu Fenerin maüdur edebiyatından. Sılıkdık sizden yaaa.  
 
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