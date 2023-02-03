Fenerbahçe'den flaş paylaşım. ''Böyle bitmeyecek''

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar sonrası sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösteren bir video paylaştı.

Paylaşımda ''Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız. Böyle bitmeyecek!'' ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan, paylaşımda sallanan bir düdüğe yer verildi ve Ali Palabıyık'a tepki gösterildi.