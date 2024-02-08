Kabızlığı giderir. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. İşte şifa saçan ot

Doğal besinlere ilgi artarken, hastalıklara iyi gelen otlar da keşfedilmeye devam ediyor. Bu otlardan biri de bamya. Bamya, kabızlığı önleyen, sindirim sistemini düzenleyen bir sebze.

BAMYA NEDİR?

Ebegümecigiller ailesinden bir bitki olan bamya, asma yaprağına benzeyen yapraklara, beş parçalı meyvelere ve yeşilimsi gri renkli tohumlara sahiptir. Sebze olarak tüketilir.

Amasya bamya ve Balıkesir bamya gibi çeşitleri bulunur.

BAMYANIN FAYDALARI

Bamya, kabızlığı önleyerek, mide ve bağırsakların sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

BAMYA TARİFİ

1-2 Kişilik

20dk Hazırlık, Pişirme yok

Bamya Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo bamya

1 büyük soğan (kuru soğan)

1 büyük domates (domateslerim küçüktü, iki tane kullandım)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 su bardağı kaynar su

1 limon

Tuz

Bamya Tarifi Nasıl Yapılır?

Bamyaların başlarını çok fazla kesmeden ayırıyoruz. Salyalanmaması için hepsini kesmemeye dikkat ediyoruz. Sert olan kısımları atıyoruz. Bamyaları bir kenara koyuyoruz, henüz yıkamıyoruz.

Soğanları küçük küçük doğrayıp yağda kavuruyoruz. Salçaları ekleyip karıştırıyoruz. Domatesleri de doğrayıp tencereye alıyoruz. Limon, kaynar su ve tuz da ilave edip kaynamasını bekliyoruz.

Bamyaları yıkayıp kaynayan suyun içine atıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp bamyalar yumuşayana kadar pişiriyoruz.