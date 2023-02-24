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Kadife çiçeği kadınların özel günlerindeki ağrılarına iyi geliyor

Kadınların özel günlerindeki ağrılarına iyi geldiği bilinen kadife çiçeğinin faydaları dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:18
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Kadife çiçeği kadınların özel günlerindeki ağrılarına iyi geliyor

Kadife çiçeği kadınların özel günlerindeki ağrılarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Kadife çiçeği bitkisinin faydaları dikkat çekti. 

KADİFE ÇİÇEĞİ NEDİR?

Hindistan’da çok fazla bulunur. Kadife çiçeğinin genel olarak; kırmızı, sarı, turuncu ve kırmızı renklere sahip olduğunu ve kadifemsi bir görünümü olduğunu belirtmek önemlidir. Kadife çiçeği; ilkbahar aylarında ekilmektedir.

Güneşi bol olan bölgeleri sevdiği için başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere sıcak iklimi olan her yerde yetiştirilebilir. Kadife çiçeği, pek çok üründe kullanılmaktadır. Şampuan ve sabun, bu ürünlerin başında gelir. Kadife çiçeğinden elde edilen yağın; sivilce, mantar, egzama gibi hastalıklara karşı destekleyene etkisi bulunur. Ağrı kesici özelliği bulunan kadife çiçeği yağı, ağrıyan yerleri rahatlatır. Kafide çiçeğinin, insan sağlığı açısından faydaları çok fazladır. 

KADİFE ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

-Kadife çiçeği ağrı kesici özelliği de sahiptir

-Ağrıyan bölgelerde rahatlama sağlar

-Kadınlarda özellikle özel günlerinde hem ağrıları dindirir hem de düzensizlikleri yok eder

NE İŞE YARAR?

Bu çiçeğin yağı dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Kadife çiçeğinin yağı özellikle sivilce, egzama, mantar gibi hastalıklara destekleyici tedavi olarak görülür.
 

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