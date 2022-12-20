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Kahramanmaraş Göksun SYDV geçici 12 işçi alacak

Kahramanmaraş Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçici 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:56
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Kahramanmaraş Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Geçici 12 işçi alacak

Kahramanmaraş Göksun SYDV geçici 12 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Kahramanmaraş Göksun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçici 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1) Göksun sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
2) En az İlköğretim mezunu olmak,
3) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşını doldurmamış olmak
4)Vakfımızdan 20.12.2022 tarihinden önce son bir yıl içinde kendisi veya beraber
yaşadığı hane bireylerinden birinin tek seferlik merkezi yardımlar hariç olmak üzere
ayni ya da nakdi yardım almış olması veya düzenli merkezi yardım alıyor olmak.
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak çalışacak erkek elemanın askerliğini
yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Dilekçe
2-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
3-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle
ilişkisi bulunmamak
4- Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif kullanıyor olmak
5- Sağlık raporu
6-Adli sicil kaydı
7- Kimlik fotokopisi

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