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Trabzonspor'un eski futbolcusundan flaş açıklama. 'O hocayla köy ligini bile kazanamazdınız'

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Jurac Kucka, flaş itiraflarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:14
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'O hocayla köy ligini bile kazanamazdınız' Trabzonspor'un eski futbolcusundan flaş açıklama

Trabzonspor'un eski futbolcusundan flaş açıklama. 'O hocayla köy ligini bile kazanamazdınız'
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Trabzonspor'un eski futbolcularından Jurac Kucka, oynadığı dönemle ilgili olarak çarpıcı bir açıklama yaptı.

Slovak futbolcu 2015'te geldiği Trabzonspor'da 1.5 yıl forma giymişti. 

Kucka, Slovak basınında çıkan röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Milan'ın büyük hayranıydım. Çocukluğumdan beri Milan'da oynamak hayalimdi. Genoa'dayken Türkiye'ye gidiyordum ama her şey bir gecede oldu. Neredeyse Türkiye'ye gidecekken menajerim beni arayacaklarını söyledi. Arabama bindim ve Galliani aradı, sonrasında Milan'a gittim. Türkiye'de daha fazla para kazanabilecekken Milan'a gitmeyi denemek istedim.

Milan'da oynadığım dönemde Trabzonspor istedi. Orası inanılmazdı, tam bir çılgınlıktı. Şampiyonluk hedefi vardı, kadro da güçlüydü ama oradaki teknik direktörle köy ligini bile kazanamazdınız çünkü her antrenmanda aynı şeyi yapıyorduk.

İtalya'ya dönmek istedim, oranın dilini, futbolunu biliyordum ve Parma'ya imza attım. İyi bir karar vermiştim çünkü kariyerimi yeniden canlandırdım."

Kucka Trabzonspor'da oynadığı dönemde Rıza Çalımbay, Ünal Karaman ve Ersun Yanal'la çalışmıştı.

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