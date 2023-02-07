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Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu. Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:00
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Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu. Fuat Oktay açıkladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Oktay, "Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a 48 saat itibariyle, işi olmayan diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. Saat 11.00 itibarıyla başladı." dedi.

ADANA HAVALİMANI LOJİSTİK ÜS OLDU
Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybının 3 bin 419’a, yaralı sayısının ise 20 bin 534 yükseldiğini açıklayan Oktay, enkazdan çıkarılanların sayısının 8 bini geçtiğini belirtti. Oktay, yıkılan bina sayısı 5 bin 775 olduğunu ve 312 artçı depremin meydana geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi." dedi. 

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Toplamda 3 bin 419 kaybımız var. Teyit edildi. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775.

Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında.

Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmaları oldukça başarılı şekilde yürütüldü.

Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür.

Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi."

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a çok hızlı şekilde bu iç başta olmak üzere hava araçlarını sevk ediyoruz.

14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. 70 ülke talepte bulundu. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasındalar.

Hastanelerimizdeki hasar boyutunda bir değişme yok. Dışarıdan ve içeriden gelen sahra hastaneleri mevcut. Hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz. Hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatı yapıyoruz.


Deprem nedeniyle Onikişubat ilçesinde büyük yıkımlar oluştu. Bölgeye gelen ve bölgeden gidenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

GEREK DUYULURSA DİĞER İLLERDE DE AYNI DURUM OLACAK
Yollarla ilgili Hatay - Reyhanlı yolunda alternatif yol kullanılmakta. Antep-Nurdağı yolu özellikle görevli araçları için açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece kritik. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu bölgelere girmemesini rica ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde, Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak."

 

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tarumar tarumar
7.02.2023 12:32
ne büyük bir yardım yakısır  
 
N.D
7.02.2023 12:24
Gazetecileri filan sokmayın.Onlar felaketin boyutlarını ve sizin nasıl enkaz altında kaldığınızı millete gösteriyorlar.  
 
Ülkü turan
7.02.2023 12:21
Kocaeli depremi de böylemi yapılmıştı..millet elbise.yiyecek götürmüştü..bu yasak niye .neyi gizleme derdi bu..yardım getirmeyin bize verin mi diyorsunuz.15 temmuz paraları ne oldu biliyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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