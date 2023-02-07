Fransız Charlie Hebdo'nun deprem karikatürü tepki çekti

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 242 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü sayısı artmaya devam ediyor.

AFAD, 13,5 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiğini, 5 binden fazla binanın yerle bir olduğunu açıkladı.

Türkiye enkaz altındaki vatandaşları için seferber olmuşken, Fransa’nın provokatif mizah dergisi Charlie Hebdo’dan çirkin bir karikatür geldi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Twitter hesabı üzerinden günün çizimi başlığıyla Türkiye'deki depremi konu alan bir karikatürü “günün çizimi” diyerek yayınladı.

Yıkılmış bir yerleşim yerinin resmedildiği ve 'Türkiye'de deprem' üst başlığı taşıyan çizimde,

"Tank göndermeye gerek yok" ifadelerine yer verildi.

KARİKATÜRE TEPKİ YAĞDI

Charlie Hebdo dergisinin Twitter paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Karikatür, sosyal medyada tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “İnsanlar öldü, enkaz altında kaldı. Bunun mizahı olmaz” diyerek tepki gösterdi.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET İÇEREN KARİKATÜRLER PAYLAŞMIŞTI

Dergi, Ocak 2015'te Paris'te düzenlenen saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti.

DEPREM SONRASI YÜREK SIZLATAN FOTOĞRAFLAR