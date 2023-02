En zor gece. Binlerce can, buz gibi soğuk havada enkaz altında

Medyaradar’da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük bir acı yaşanıyor. Depremin üzerinden 36 saatten fazla zaman geçti ama binlerce can eksi 5 derece soğukta enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. AFAD ulaşılamayan yer olmadığını açıkladı ama bölgedenn gelen haberler öyle olmadığını gösteriyor.



İstatistiklere göre enkaz altındakiler için ilk 72 saat çok değerli. Sonrasında canlı kurtulabilme ihtimali çok azalıyor. Bölgeden vatandaşların gerek yakınlarına ulaşarak, gerek sosyal medya yoluyla paylaştıkları mesajlarda, henüz hiçbir yardımın ulaşmadığı çok sayıda enkaz olduğu anlaşılıyor.



Çok sayıda noktada insanlar enkaz altındaki yakınlarına ulaşmak için kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor.







HALUK LEVENT: BEN BÖYLE ÇARESİZLİK YAŞAMADIM”

Sanatçı Haluk Levent’in mesajları bölgedeki durumun çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor:



“Hadi uyu demek kolay. Yanıbaşımda yardım edemediğim göz göre göre ölümü bekleyen çocuklar var anneler babalar var. Olmuyor işte uyuyamıyorsun.

İnsan ne olmak ister? Hiç kepçe olmak ister mi? Şu an olsam keşke. Tek tek enkazların üzerini açsam…”







Şu saat olmuş binlerce mesaj geliyor telefonuma. Ben böyle çaresizlik yaşamadım.”







HER ENKAZDA EKİP YOK

Resmi açıklamalara göre depremlerde 6 bin 217 binanın yıkıldığı tespit edildi. Ağır hasarlı binaların sayısı ise açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sahada 11 bin 22 arama kurtarma ekibinin görev yaptığını aktardı. AFAD ise depremler sonrasında 13 bin 740 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini bildirdi.







AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi sevk edildi, personel ve araç sevkiyatı gece boyunca devam etti. Psikososyal destek için bölgeye 4 mobil hizmet merkezi, 1322 personel ve 100 araç yönlendirildi. Ancak bölgeden gelen haberlerde birçok enkaza henüz hiçbir kurtarma ekibi ulaşmadı.







Bir taraftan enkaz altındaki yakınlarının acılarını yaşayan insanlar, bir taraftan da devam eden artçı depremler nedeniyle kaldıkları sokakta soğukla mücadele ediyor.







“HAVA ÇOK SOĞUK, KAR VAR, ISINAMIYORUZ”

Bölgedeki bir vatandaşın anlattıkları çarpıcı durumu ortaya koyuyor:



“Herkes dışarda. Hava çok soğuk kar var. Isınma yok kesinlikle, elektrik yok kesinlikle. İnsanların şarjları bitmek üzere. Kimse hiçbir şeye ulaşamıyor. Arabalara petrol alamıyoruz. Petrol alamadığımız için de ısınamıyoruz. Tüm binalar yıkıldığı ve marketler altında kaldığı için beslenemiyoruz. Yollar kapalı.”







“TEK BİR ALLAH’IN KULU GELMEDİ”

“Lütfen yardım gönderin. Tek bir Allah’ın kulu gelmedi. Hiçbir vinç yok, hiçbir alet çalışmıyor. Elbistan’da taş üstünde taş kalmadı. Allah rızası için bebeklere bez, mama, süt. Ekmek, ekmek bile yok. Yardım edin Allah rızası için. Yetişin, burada hiç kimsenin, hiçbir şeye gücü yetmiyor.”



Kahramanmaraş merkezde bulunan Trabzon Caddesi’nde yıkılan bir evin enkazından 24 saat sonra Can isimli 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı.







“ÇARESİZ BEKLEYİŞ”

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kent merkezindeki Trabzon Caddesi üzerinde vatandaşlar yıkılan bir binanın enkazı altıda kalan 30 yaşlarındaki yakınlarının kurtarılmasını dışarıda ateş yakarak bekledi.







ATEŞ BAŞINDA YAKINLARININ KURTARILMASINI BEKLEDİLER

Gaziantep’te de yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayan vatandaşlar, geceyi yaktıkları ateşin başında geçirdi. Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen çalışmaları yerinde takip eden vatandaşlar, bir an olsun bölgeden ayrılmayarak, umutlu bekleyişlerini sürdürdü.



