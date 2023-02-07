Elbistan depreminin en korkunç anları. Araç kamerası çekti

İHA'nın haberine göre, Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 419'a, yaralıların sayısı 20 bin 538’e yükseldi.



Enkazdan şimdiye kadar 8'den fazla kişinin çıkartıldığı belirtildi.