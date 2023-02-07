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Elbistan depreminin en korkunç anları. Araç kamerası çekti

Kahramanmaraş Elbistan merkezli dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Birkaç dakika içerisinde bölgedeki binalar yerle bir olurken, kameraya toz bulutları da yansıyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:05
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Elbistan depreminin en korkunç anları

Elbistan depreminin en korkunç anları. Araç kamerası çekti
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İHA'nın haberine göre, Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. 

Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 419'a, yaralıların sayısı 20 bin 538’e yükseldi.

Enkazdan şimdiye kadar 8'den fazla kişinin çıkartıldığı belirtildi.

 

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Sedat
7.02.2023 12:40
Yıkılan binalar 2009 sonra yapılmış yani yeni binalar, videoda ilerde yıkılan bina inşaat olan tam bitmemiş bir bina güya deprem yasasına göre yapılması gereken bina, Sorumlular ağır ceza almalı.  
 
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