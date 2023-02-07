Devlet nerede? Devlet bugünler için lazım. Vatandaş isyan etti

Türkiye'nin, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Şu ana kadar depremde can kaybedenlerin sayısı ise 3.419 olarak açıklandı. Depremin yaralarını sarmak için bölgeye gönderilen yardımların yetersizliği ise vatandaşlar tarafından dile getirilmeye başlandı.

Deprem bölgesine giden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu'nun yayınladığı videoda depremzedeler bir türlü ulaştırılamayan yardımlar hakkında isyan etme noktasına gelmiş durumda. Depremzede bir kadın yardım edilmediğini haykırırken şunları söyledi, ''Kimse yok. Kimsenin annesi, ablası, kimsesi yok mu? Bir tane vinç yok. Hiçbir şey yok. Ekskavatör yok. Bir yardım, bir tane vinç istiyoruz. 2 gündür annem enkazın altında bekliyor, ölü mü diri mi bilmiyorum. Allah rızası için yardım edin. İnsanlar perişan. 13-14 yaşında bir çocuğu biz çıkardık. Babam buldu. Ellerimizle eşe eşe çıkardık.''

Videodaki bir diğer vatandaş ise ''ben anlayamadım, devlet nerede, devletin bugünler için olması lazım kardeşim'' diyerek isyanını dile getirdi.