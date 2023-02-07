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Devlet nerede? Devlet bugünler için lazım. Vatandaş isyan etti

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden sonra vatandaşlar devlet tarafından gelmeyen yardımlara isyan ettiler. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu'na zor durumda olduklarını ve yardım gelmediğini anlatan vatandaşlar, çaresizliklerini haykırdılar

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:16
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İskenderun'da vatandaş isyan etti

Devlet nerede? Devlet bugünler için lazım. Vatandaş isyan etti
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Türkiye'nin, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Şu ana kadar depremde can kaybedenlerin sayısı ise 3.419 olarak açıklandı. Depremin yaralarını sarmak için bölgeye gönderilen yardımların yetersizliği ise vatandaşlar tarafından dile getirilmeye başlandı.

Deprem bölgesine giden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu'nun yayınladığı videoda depremzedeler bir türlü ulaştırılamayan yardımlar hakkında isyan etme noktasına gelmiş durumda. Depremzede bir kadın yardım edilmediğini haykırırken şunları söyledi, ''Kimse yok. Kimsenin annesi, ablası, kimsesi yok mu? Bir tane vinç yok. Hiçbir şey yok. Ekskavatör yok. Bir yardım, bir tane vinç istiyoruz. 2 gündür annem enkazın altında bekliyor, ölü mü diri mi bilmiyorum. Allah rızası için yardım edin. İnsanlar perişan. 13-14 yaşında bir çocuğu biz çıkardık. Babam buldu. Ellerimizle eşe eşe çıkardık.''

Videodaki bir diğer vatandaş ise ''ben anlayamadım, devlet nerede, devletin bugünler için olması lazım kardeşim'' diyerek isyanını dile getirdi.

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MD
7.02.2023 13:13
Evet Devlet nerede? Hatta Devlet Bahçeli nerede, gören duyan var mı?  
 
DEPREME DAYANIKLI DİYE YAPIP SATTIĞINIZ BİNALAR BİLE YIKILIYOR?
7.02.2023 13:05
Utanmadan bir 5 yıl daha istiyorlar! Vatandaşın acısına ,göz yaşına değmeyen 21 yıl boyunca deprem için gerekli organizasyonu yapmayıp ,önlem almayanlar! DEPREM PARALARI NEREDE?  
 
Devlet 1111 odalı sarayda
7.02.2023 12:47
Oto böceğe 7-24 beyanat veren, asrın marsın uzayın lideri nerede.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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