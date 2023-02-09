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73 saat sonra 3 kişilik aile kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 3 kişilik aile 73 saat sonra sağ kurtarıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:12
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Kahramanmaraş’ta 73 saat sonra 3 kişilik aile kurtarıldı

73 saat sonra 3 kişilik aile kurtarıldı
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İHA’nın haberine göre, depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında süren çalışmaların 73’üncü saatinde mutlu eden bir haber geldi.

Depremin ardından hemen bölgeye intikal eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler enkaz altından gelen ses sonrasında seferber oldu. Sakarya itfaiyesince saatler süren çalışmada, felaketin 73’üncü saatinde minik Mir Berzan Bağış, 55 yaşındaki babası Ali ile eşi Zelal'e sağ olarak ulaşıldı.

Umutla bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar ailenin kurtarılmasıyla birlikte ekipleri alkışlarla tebrik etti. Hastaneye kaldırılan ailenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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