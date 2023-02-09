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  • AKP'li Metin Külünk bile Adıyaman'dan yardım istedi. Yıkılan Adıyaman'a yardım günler sonra gitti

AKP'li Metin Külünk bile Adıyaman'dan yardım istedi. Yıkılan Adıyaman'a yardım günler sonra gitti

Depremden etkilenen bölgelerden biri Adıyaman’da can pazarı yaşanıyor. AKP’li Milletvekili Metin Külünk de “Adıyaman’a çayır ve battaniye bekliyoruz” diye yardım çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:38
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AKP'li Metin Külünk Adıyaman'a yardım istedi. Can pazarı yaşanıyor

AKP'li Metin Külünk bile Adıyaman'dan yardım istedi. Yıkılan Adıyaman'a yardım günler sonra gitti
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Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketini yaşıyor. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde şu an itibariyle 12 bin 391 vatandaş hayatını kaybetti.

13 milyondan fazla vatandaşı etkileyen ve 10 ilde büyük kayıplara yol açan depremden etkilenen bölgelerden biri de Adıyaman oldu.

Depremzedeler en fazla etkilediği yerlerden biri olan Adıyaman’da yardımın gitmediği noktalarda çadır ve barınacak yer bulamıyor.

AKP MKYK üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından Adıyaman’a yardım istedi.

Külünk paylaşımında, “Adıyaman’a çayır ve battaniye bekliyoruz” diye yardım çağrısında bulundu.

VALİLİK BİNASINDA TOPLANDILAR

Depremzedeler enkaz başında beklerken, bazıları da valilik binasında toplandı. Vatandaşlar ekranlarda ‘yardımın her vatandaşa’ ulaştığını savunan yetkililere tepki gösterdi. O sırada Valilik binasında bulunan Bakan Karaismailoğlu ve Vali Çuhadar'ın polis korumasında uzaklaştığı kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan videoda birçok depremzedenin Ankara plakalı makam araçlarına tepki gösterdiği ve tekmelediği görüldü.

BESNİ'DE CAN PAZARI

Besni ilçesinde çok sayıda binanın yıkıldığı ve onlarca kişinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Enkaz altında kalanlara ilk müdahaleyi gönüllü ekiplerin yaptığını aktaran Besnili vatandaşlar, AFAD ekiplerinin depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen hâlâ bölgeye ulaşmadığını söyledi.

Bir depremzede adeta can pazarına dönen ilçede yardım çağrılarının yanıtsız kaldığını belirtti: “Enkazın altından ses geliyor, insanlar ‘bu bizim değildir’ diyerek hemen bizimkini arayalım diyerek es geçebiliyorlar.”

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Hacı bekir
9.02.2023 10:32
Acılar sarilsin bir an önce siyasetin önemi yok zamana karşı yarisiyoruz. Gün gelir bu millet gereken cevabı sandıkta verir.  
 
Oflu
9.02.2023 10:30
Haraççı mezatçı Külünk hayırdır niye uluyorsun yalamadık yerini bırakmadığın erduş seni de mi yalnız bıraktı oralarda kahpesiniz k**** k**** sütünüz bozuk karnınız bozuk her şeyiniz bozuk  
 
Tekin Ertürk
9.02.2023 09:53
Bu onursuz, 17-25 döneminde, Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiş, size ne oluyor demişti.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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