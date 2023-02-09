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Helal olsun size Atilla'nın torunları . Deprem bölgesinde 7 ayrı ekiple 25 kişiyi kurtardılar

Deprem felaketi sonrası yardıma koşan Macar ekipler 25 kişiyi kurtardı. Macar arama kurtarma ekiplerinin büyük çabası “Helal olsun size Atilla'nın torunları” yorumlarına neden oldu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:10
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Deprem bölgesinde 7 ayrı ekiple 25 kişiyi kurtardılar

Helal olsun size Atilla'nın torunları . Deprem bölgesinde 7 ayrı ekiple 25 kişiyi kurtardılar
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Yapılan son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873’e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası yaptığı açıklamada 4. seviye alarm verildiğini belirtti. Alarm seviyesinin yükselmesiyle birlikte çok sayıda ülke Türkiye’ye yardım etmek için harekete geçti. O ülkelerden biri de Macaristan oldu.

 

 

 

Macaristan’dan deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

Kahramanmaraş’a giden Macar ekipler 25 kişiyi kurtardı. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kurtarma ekiplerinin son durumunu paylaştı. Matis son olarak Macar ekiplerin 1,5 yaşında bir çocuğun enkaz altından sağ olarak çıkardığı anları paylaştı.

KURTARMA EKİBİNİN BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Macar Büyükelçi Matis, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gidişleri sırasında yaşanan bir olayı anlattı. Matis, kurtarma ekiplerinin poğaça almak için girdikleri dükkanın sahibinin poğaçaların yarısını hediye ettiğini söyledi. Matis, otobüsün benzini bitince benzin parasını vatandaşlardan birinin ödediğini sözlerine ekledi. Büyükelçi Matis, “Bu asil Türk halkına yardım için var gücümüzle çalışacağız” dedi.  

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BJK gakko
9.02.2023 10:31
Tanrı'nın kırbacı Atillanı'nın torunları, esen olun, sağolun varolun  
 
Türkiyem
9.02.2023 10:26
Osmanlı torunları nerede gören varmı?  
 
Onur
9.02.2023 10:22
Siz bu hükümetten çok daha insansınız..Yunan’ı İsraillisi Macarı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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