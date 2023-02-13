Survivor'ın ünlü ismi Ahmet Hakan'dan özür videosu yayınladı. Herkes videoyu dinleyince olayı anladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında deprem bölgesine gönderilen yardımlardan bahsederken, "Olumsuzlukların çok az olduğunu, ancak çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi göründüğünü" söyleyerek, "Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani toplumumuzun estirdiği rüzgâr dayanışma rüzgârı. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin" diye konuştu.

Ahmet Hakan'ın bu sözleri basında ve sosyal medyada çok ağır eleştirilere uğradı ve tartışma konusu oldu.

Hakan, bunun üzerine "Olumsuzluklar çok az, olumlu taraflarımız daha fazla, gerisi hava civa, fazla aldırış etmeyin!" sözlerinin çarpıtıldığını ve linç edildiğini söyledi.

Ahmet Hakan'a yanıt ise Yunus Günçe'den geldi. Günçe twitter hesabı üzerinden "Ahmet Hakan'dan özür dilediğim video" diye bir video paylaşarak Hakan'a tepki gösterdi.

Günçe, "Sen söylediğin yalana inanan körü körüne inanan insansın. Seni bizim değil doktorların konuşması lazım. Bu işleri bırak yemezler, karşında çocuk yok. Söylediğin ortada ona rağmen inkar ediyorsun. Sen mağdur değilsin sana isyan var. Pişkinliğinden, kibrinden. Ben yazarım yanıma kar kalırcılığından bıktık. Mevzu bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

Günçe'nin paylaşımı ise şöyle:

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

4 gün önce deprem bölgesine yapılan yardımlardan bahseden Ahmet Hakan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Sorgun’da ticaret odası, dört jeneratör almış, bölgeye göndermiş. Esnaf, bir tanker akaryakıt göndermiş deprem bölgesine. Helal olsun diyorum. Bunlar beni çok duygulandırıyor. Bizim insanlarımız, gerçekten güzel insanlar. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi çevreden olursa olsun hepsi böyle. Şişli’de gördüm. Yardım toplama merkezinde gencecik üniversiteliler yardımları paketliyorlardı. Olumsuzluklar çok az aslında, ama onlar tabi çok can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun esas estirdiği rüzgâr, dayanışma rüzgârı. Bunu unutmayalım. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava cıva. Çok önemli değil yani. Onlara çok aldırış etmeyin."

AHMET HAKAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Ahmet Hakan, tepki çeken sözlerinin ardından bir yazı kaleme aldı.

Hakan, "Alçak, şerefsiz, rezil, kepaze, leş herifler" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Dün gece CNN Türk’ün canlı yayınında halkımızın sergilediği göz yaşartıcı dayanışma ruhundan söz ediyordum.

Şöyle dedim: 'Sorgun’da ticaret odası, dört jeneratör almış, bölgeye göndermiş. Esnaf, bir tanker akaryakıt göndermiş deprem bölgesine. Helal olsun diyorum. Bunlar beni çok duygulandırıyor. Bizim insanlarımız, gerçekten güzel insanlar. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi çevreden olursa olsun hepsi böyle. Şişli’de gördüm. Yardım toplama merkezinde gencecik üniversiteliler yardımları paketliyorlardı. Olumsuzluklar çok az aslında, ama onlar tabi çok can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun esas estirdiği rüzgâr, dayanışma rüzgârı. Bunu unutmayalım. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava cıva. Çok önemli değil yani. Onlara çok aldırış etmeyin.'

İnternette ne kadar alçak şerefsiz varsa... Benim bu sözlerimi şöyle yansıttı: 'Ahmet Hakan’dan skandal yorum. (Deprem kurtarma çalışmalarında) olumsuzluklar çok az. Can sıkıcı olduğu için bize fazla geliyor.'

Alev Coşkun’un vakıf başkanı olduğu koca Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, bu alçaklığı yaptı.

Ardından diğerleri geldi." dedi.