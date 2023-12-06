Kan Çiçekleri, 2. kez ‘Dalya’ dedi

Televizyon dünyasında uzun soluklu olabilmek kolay değildir. Hele hele günlük bir diziysen işin daha da zordur.

Kanal 7’de ekrana gelen Kan Çiçekleri dizisi, önceki akşam 2. kez ‘Dalya’ diyerek 200. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yağmur Yüksel (Dilan Karabey) ve Barış Baktaş’ın (Baran Demir) başrolünde yer aldığı dizi, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ikili, benim de beğenerek izlediğim isimlerden.

Hafta içi her gün 16.30’da ekrana gelen dizi, hayalleri ve ailesinin geleceği arasında sıkışıp kalan Dilan ile kan davasına bir son vermek isteyen Baran’ın öyküsünü ekranlara taşıyor.

Ekran yolculuğu kötü başladı

Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım, önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Reytinglere öyle bir kötü başlangıç yaptı ki, ben bile şaştım kaldım.

Pazartesi günleri yayınlanan yapımların arasından sıyrılıp zirveye oturmak kolay değil ama bu kadar da beklentiden uzak bir durumla karşılaşacağımı açıkçası, tahmin etmemiştim. Dizi, ilk 10’a bile giremedi. Total’de ve AB’de 14., ABC’de ise 12. sırada yer aldı.

Ne Gemiler Yaktım, bundan sonraki bölümlerinde reytinglerde bir yükseliş yaşar mı? Yoksa yine bu şekilde yoluna devam eder mi? Bekleyip göreceğiz.

Bir denizcinin anıları

R. Erhan Şengül’ün ‘Mavi Sabır’ isimli anılarından oluşan ikinci kitabı, Ritim Plus Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Daha önce de aynı yayınevinden ‘Olha’ adını taşıyan bir kitabı çıkan Şengül’ün geçtiğimiz günlerde yayımlanan kitabının tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

“Eski bir denizcinin anılarını paylaşması niyeti ile çıktığım yolda, ikinci kitap olarak ‘Mavi Sabır’ yazıldı. Hem denize hem de hayata dair tecrübeler kaleme alındı. Mesleğe başladığım 17 yaşın delidoluluğu ile 57 yaşın olgunluğu harmanlandı. Okyanuslar bana sabretmeyi öğretti. Denizcilik; ruhu özgür insanların gönüllü olarak özgürlüklerinden vazgeçerek yaptığı bir meslektir. Keyifle okumanız dileğiyle.”