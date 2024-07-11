Türk üniversiteleri için çağrı: "İsrail sömürgeciliğini anlatan dersler verilsin"

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türk üniversiteleri için çağrı: "İsrail sömürgeciliğini anlatan dersler verilsin"

Filistin Alimler Derneği Başkanı Dr. Vevvaf Tekruri, Bartın Üniversitesi'nin düzenlediği çevrimiçi panele katılarak, Türkiye'deki üniversitelerde İsrail'in politikaları ve sömürgecilik konularının işlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bartın Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu çevrim içi panelde, Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına İsrail'in politikaları ve sömürgecilik konularını içeren müfredat eklenmesi yönünde çağrı yaptı. Panelde, Filistin meselesinin tarihsel süreci ve güncel gelişmeler ele alındı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen BARÜ Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Mahmud Kaddum, Dr. Tekruri ve Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş'i konuşmacı olarak ağırladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İsrail'in uygulamalarının sona ermesi ve Filistin sorununun çözülene kadar gündemde kalması gerektiğini vurguladı. Rektör Uzun, Filistin halkının yanında durmanın insanlık ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti ve herkesi bu mücadelede adaletin ve doğrunun tarafında olmaya davet etti. Ayrıca, atılan her adımın ve gösterilen her çabanın tarih sayfalarında yerini alacağını ifade etti.

aw245096-01.jpg

ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI
Dr. Nevvaf Tekruri, Filistin Âlimler Birliği Başkanı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerin Filistin sorununa dair dersler ekleyerek, İsrail'in politikaları ve sömürgecilik hakkında bilgi sağlaması gerektiğini vurguladı. Bu derslerin, genç nesillere Filistin'deki durumun tarihsel perspektifini aktarmanın yanı sıra, Siyonizm'e karşı farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti. Dr. Tekruri, Gazze'de devam eden direnişin önemine de işaret ederek, bölgedeki insanların yaklaşık bir asırdır varoluş mücadelesi içinde olduğunu ve Türkiye'nin bu mücadeleye manevi ve politik destek sağladığını ifade etti. Sosyal medyada genç neslin direniş görüntülerinin yaygınlaştığını ve Filistin halkının gücünü inançlarından aldığını dile getirdi.

aw245096-04.jpg

Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş de panelde yaptığı konuşmada, sosyal bilimler açısından Filistin'deki olayları değerlendirdi. Güneş, tarihin gösterdiği gibi büyük güçlerin zirvedeyken dahi yenilebileceğini, İsrail'in Müslüman coğrafyalarda Batı'nın desteğiyle yürüttüğü politikaların Filistin'in varlığını tehdit ettiğini söyledi.

Gazze'ye yapılan saldırıların, İsrail'in teknolojik gücünü sergileme çabası olduğunu ve bölgeye atılan bombaların Hiroşima'ya atılanların altı katı olduğunu, maalesef ölenlerin %40'ının çocuklar olduğunu belirtti. Güneş, Filistin halkının direnişinin Gazze'nin bütünlüğü için devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İlgili Haberler
Tarlada kilosu 400 TL'den satılıyor. Şifa kaynağının hasadı başladı
Yeni bir hayvan türü yaratıldı. Görenler gözlerine inanamadı
Kan donduran olayda mahkeme kararını açıkladı! Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu
Eve balkondan giren eski sevgili dehşet saçtı
Ebru Gündeş’le Yıldız Tilbe karşılıklı göbek attılar
Fiat Egea'dan çılgın kampanya. Devasa indirimi duyurdu
İmaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı
Beğenmeme butonu geliyor
Son Haberler
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu? Ekonomi
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu?
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi
Sıcak para öldürmez ama süründürür Yazarlar
Sıcak para öldürmez ama süründürür
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız. Yazarlar
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız.
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede? Yazarlar
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede?
Sandıktan Türkçe çıktı Yazarlar
Sandıktan Türkçe çıktı
Taksit meselesi Yazarlar
Taksit meselesi