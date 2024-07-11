Türk üniversiteleri için çağrı: "İsrail sömürgeciliğini anlatan dersler verilsin"

Bartın Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu çevrim içi panelde, Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına İsrail'in politikaları ve sömürgecilik konularını içeren müfredat eklenmesi yönünde çağrı yaptı. Panelde, Filistin meselesinin tarihsel süreci ve güncel gelişmeler ele alındı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen BARÜ Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Mahmud Kaddum, Dr. Tekruri ve Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş'i konuşmacı olarak ağırladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İsrail'in uygulamalarının sona ermesi ve Filistin sorununun çözülene kadar gündemde kalması gerektiğini vurguladı. Rektör Uzun, Filistin halkının yanında durmanın insanlık ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti ve herkesi bu mücadelede adaletin ve doğrunun tarafında olmaya davet etti. Ayrıca, atılan her adımın ve gösterilen her çabanın tarih sayfalarında yerini alacağını ifade etti.

ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI

Dr. Nevvaf Tekruri, Filistin Âlimler Birliği Başkanı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerin Filistin sorununa dair dersler ekleyerek, İsrail'in politikaları ve sömürgecilik hakkında bilgi sağlaması gerektiğini vurguladı. Bu derslerin, genç nesillere Filistin'deki durumun tarihsel perspektifini aktarmanın yanı sıra, Siyonizm'e karşı farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti. Dr. Tekruri, Gazze'de devam eden direnişin önemine de işaret ederek, bölgedeki insanların yaklaşık bir asırdır varoluş mücadelesi içinde olduğunu ve Türkiye'nin bu mücadeleye manevi ve politik destek sağladığını ifade etti. Sosyal medyada genç neslin direniş görüntülerinin yaygınlaştığını ve Filistin halkının gücünü inançlarından aldığını dile getirdi.

Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş de panelde yaptığı konuşmada, sosyal bilimler açısından Filistin'deki olayları değerlendirdi. Güneş, tarihin gösterdiği gibi büyük güçlerin zirvedeyken dahi yenilebileceğini, İsrail'in Müslüman coğrafyalarda Batı'nın desteğiyle yürüttüğü politikaların Filistin'in varlığını tehdit ettiğini söyledi.

Gazze'ye yapılan saldırıların, İsrail'in teknolojik gücünü sergileme çabası olduğunu ve bölgeye atılan bombaların Hiroşima'ya atılanların altı katı olduğunu, maalesef ölenlerin %40'ının çocuklar olduğunu belirtti. Güneş, Filistin halkının direnişinin Gazze'nin bütünlüğü için devam etmesi gerektiğini vurguladı.