Brezilya Dünya Kupasını efsane oyuncu için kazanacak

Katar'ın Doha kentindeki bir taraftar bölgesi olan 900 Park'ta toplanan taraftarlar, Brezilya milli takımının Cuma günü Hırvatistan ile oynayacağı çeyrek final için şimdiden hazırlıklara başladı.



Pele için dua aden Brezilyalı taraftarlar, futbolculara da “Dünya Kupasını Pele için kazanın” mesajları gönderiyorlar.