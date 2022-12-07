Brezilya Dünya Kupasını efsane oyuncu için kazanacak

Katar'ın Doha kentindeki bir taraftar bölgesi olan 900 Park'ta toplanan taraftarlar, Brezilya milli takımının Cuma günü Hırvatistan ile oynayacağı çeyrek final için şimdiden hazırlıklara başladı.
Pele için dua aden Brezilyalı taraftarlar, futbolculara da “Dünya Kupasını Pele için kazanın” mesajları gönderiyorlar.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.