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Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Kapadokya Üniversitesi bünyesine Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 07:04
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Kapadokya Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak
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Kapadokya Üniversitesi bünyesine Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 19 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir'de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.'' denildi.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru formu
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

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