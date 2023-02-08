8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Karabük'te karla kaplı yolda mahsur kalan ambulans ekipler tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:53
Takip Et

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Karabük’ün Eflani ilçesinde köye hasta almaya gittiği sırada karla kaplı yolda mahsur kalan ambulans İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. 6 köy yolunun kapalı olduğu Eflani ilçesine bağlı Kutluören Köyü’ne hasta almaya giden ambulans karla kaplı yolda mahsur kaldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Özel İdaresi ekipleri kara saplanan ambulansı kurtararak ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
4
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
5
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
6
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
7
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....
﻿Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....
﻿Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.