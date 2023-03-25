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Karabük'te cip ile panelvan çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te seyir halinde olan bir cip, karşı yönden gelen panelvan ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:00
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Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük'te cip ile panelvan çarpıştı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kıranköy semtinden Tarihi Çarşı istikametine seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 07 AKK 22 plakalı Dacia Duster marka cip, karşı istikametten gelen A.Y. idaresindeki Mercedes Vito tipi panelvan ile Kaya Erdem Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte panelvan tipi araçta bulunan C.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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